Депутат Госдумы допустил признание Telegram экстремистской организацией
Мессенджер Telegram может быть признан экстремистской организацией, если в течение ближайших полутора месяцев не наладит сотрудничество с российскими государственными органами. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, Андрей Свинцов (ЛДПР).
10 февраля Роскомнадзор отмечал, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram и других сервисов, не исполняющих требований российского законодательства. 18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев также говорил, что мессенджер игнорирует уже 150 000 требований об удалении каналов, материалов и публикаций с запрещенной информацией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 февраля заявил, что администрация мессенджера Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями, хотя в приложении зафиксировано большое количество потенциально опасного контента. Так он прокомментировал публикации в российских СМИ о том, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются по делу о содействии террористической деятельности.