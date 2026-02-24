Депутат Госдумы допустил признание Telegram экстремистской организацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 февраля заявил, что администрация мессенджера Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями, хотя в приложении зафиксировано большое количество потенциально опасного контента. Так он прокомментировал публикации в российских СМИ о том, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются по делу о содействии террористической деятельности.