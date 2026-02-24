Песков: Telegram отказывается сотрудничать с Россией
Администрация мессенджера Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями, хотя в приложении зафиксировано большое количество потенциально опасного контента, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны», – сказал представитель Кремля. Он отметил, что соответствующие органы принимают целесообразные меры.
Так Песков прокомментировал публикации в российских СМИ о том, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются по делу о содействии террористической деятельности. По словам пресс-секретаря президента, они созданы на основе материалов Федеральной службы безопасности.
10 февраля Роскомнадзор отмечал, что продолжит вводить ограничения в отношении Telegram и других сервисов, не исполняющих требований российского законодательства. 18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев также говорил, что мессенджер игнорирует уже 150 000 требований об удалении каналов, материалов и публикаций с запрещенной информацией.