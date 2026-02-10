Роскомнадзор сообщил, что продолжит ограничивать Telegram

13 августа 2025 г. были частично ограничены звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . В ведомстве тогда объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В конце ноября РКН начал постепенную блокировку WhatsApp. 22 декабря РКН сообщил, что продолжит вводить ограничения в работу сервиса.