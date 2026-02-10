Газета
Роскомнадзор сообщил, что продолжит ограничивать Telegram

Ведомство будет добиваться от сервиса исполнения российских законов
Ведомости

Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Telegram заявил, что позиция государства в отношении работы соцсетей и интернет-сервисов остается неизменной: все ресурсы, как отечественные, так и иностранные, могут работать при условии соблюдения российского законодательства. К тем мессенджерам, которые не исполняют требований, продолжат применяться «последовательные ограничительные меры».

Как уточнили в РКН, ключевые требования включают размещение серверов на территории РФ, защиту персональных данных, противодействие мошенничеству, экстремизму и терроризму.

Как отметило ведомство, с августа 2025 г. для сервисов, систематически игнорирующих законы, предусмотрены постепенные ограничения. «К сожалению, рядом мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены. По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», – отметили в РКН.

Как в России боролись с соцсетями и мессенджерами

Технологии / Интернет и digital

9 и 10 февраля российские пользователи сообщали о перебоях в работе Telegram. За последние сутки зафиксировано более 10 000 обращений. Более половины пользователей заявили о массовом сбое, часть жалоб связана с проблемами в работе уведомлений и мобильного приложения мессенджера.

На фоне этого источники РБК заявили о мерах по замедлению Telegram. Один из собеседников уточнил, что они уже принимаются к мессенджеру. 16 января, на фоне аналогичных сбоев в работе, ведомство сообщало, что по отношению к Telegram новых мер ограничений не применяется.

13 августа 2025 г. были частично ограничены звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В ведомстве тогда объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения в террористическую деятельность граждан. В конце ноября РКН начал постепенную блокировку WhatsApp. 22 декабря РКН сообщил, что продолжит вводить ограничения в работу сервиса.

