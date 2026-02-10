Россияне второй день подряд сообщают о сбоях в Telegram
Пользователи в России второй день подряд жалуются на перебои в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404.
За последние сутки зафиксировано более 10 000 обращений, за последний час – свыше 900. Наибольшее число жалоб поступает из Магаданской, Новосибирской и Самарской областей, а также из ЯНАО и Кировской области. Более половины пользователей сообщают о массовом сбое, часть жалоб связана с проблемами в работе уведомлений и мобильного приложения.
О перебоях в работе Telegram сообщалось и 9 февраля. Тогда резкий рост обращений начался в 11:18 мск, а сообщения о неполадках поступали из разных регионов страны – от западных областей до Дальнего Востока. Наибольшее количество жалоб фиксировалось в Сахалинской, Новгородской и Тюменской областях, а также в Камчатском крае. Пользователи отмечали проблемы с выполнением базовых функций мессенджера. По данным мониторинга, сбои затронули устройства на разных операционных системах: на Android пришлось 40,8% жалоб, на Windows – 31,6%, на iOS – 26,5%, на Mac OS X – 1%.
До этого перебои в работе Telegram фиксировались 10 января. Тогда пользователи сообщали о трудностях с отправкой сообщений в Москве, Новосибирской области, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Санкт-Петербурге.