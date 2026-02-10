Россияне второй день подряд сообщают о сбоях в Telegram

О перебоях в работе Telegram сообщалось и 9 февраля. Тогда резкий рост обращений начался в 11:18 мск, а сообщения о неполадках поступали из разных регионов страны – от западных областей до Дальнего Востока. Наибольшее количество жалоб фиксировалось в Сахалинской, Новгородской и Тюменской областях, а также в Камчатском крае. Пользователи отмечали проблемы с выполнением базовых функций мессенджера. По данным мониторинга, сбои затронули устройства на разных операционных системах: на Android пришлось 40,8% жалоб, на Windows – 31,6%, на iOS – 26,5%, на Mac OS X – 1%.