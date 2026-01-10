Пользователи столкнулись со сбоем в работе Telegram

До этого о сбоях сообщалось в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Тогда в Роскомнадзоре заявили «Ведомостям», что продолжат вводить ограничения в работу WhatsApp, поскольку он, по утверждению ведомства, продолжает нарушать российское законодательство.