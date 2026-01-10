Газета
Пользователи столкнулись со сбоем в работе Telegram

Ведомости

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram, следует из данных сервиса «Сбой.рф».

Количество жалоб на 10 января составило 184. Больше всего о проблемах с доступом сообщают в Москве, Новосибирской области, Краснодарском и Красноярском краях, Омской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге.

Согласно сообщениям пользователей на DownDetector, наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.

Последний раз пользователи жаловались на сбои в конце декабря 2025 г. Тогда сообщения о нарушениях работы Telegram поступали из Москвы, Орловской области, Санкт-Петербурга, а также из Нидерландов и Самарской области.

До этого о сбоях сообщалось в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Тогда в Роскомнадзоре заявили «Ведомостям», что продолжат вводить ограничения в работу WhatsApp, поскольку он, по утверждению ведомства, продолжает нарушать российское законодательство.

