Пользователи массово пожаловались на сбой в работе Telegram

Согласно информации портала, за час поступило 497 жалоб на работу ресурса, а за сутки – 811. За последний час сообщения о нарушениях работы Telegram поступали из Москвы, Орловской области, Санкт-Петербурга (по 4%), а также из Нидерландов и Самарской области (по 3%). Пользователи жалуются, что не приходят сообщения, не загружается медиа, не работает веб-версия приложения.