Пользователи массово пожаловались на сбой в работе Telegram

Ведомости

Пользователи массово сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, следует из данных сайта Detector404.

Согласно информации портала, за час поступило 497 жалоб на работу ресурса, а за сутки – 811. За последний час сообщения о нарушениях работы Telegram поступали из Москвы, Орловской области, Санкт-Петербурга (по 4%), а также из Нидерландов и Самарской области (по 3%). Пользователи жалуются, что не приходят сообщения, не загружается медиа, не работает веб-версия приложения.

22 декабря произошел сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). За сутки было зафиксировано 464 жалобы на работу приложения. В этот же день представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что продолжит вводить ограничения в работу WhatsApp, так как он продолжает нарушать российское законодательство.

