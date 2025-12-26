Пользователи массово пожаловались на сбой в работе Telegram
Пользователи массово сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram, следует из данных сайта Detector404.
Согласно информации портала, за час поступило 497 жалоб на работу ресурса, а за сутки – 811. За последний час сообщения о нарушениях работы Telegram поступали из Москвы, Орловской области, Санкт-Петербурга (по 4%), а также из Нидерландов и Самарской области (по 3%). Пользователи жалуются, что не приходят сообщения, не загружается медиа, не работает веб-версия приложения.
22 декабря произошел сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). За сутки было зафиксировано 464 жалобы на работу приложения. В этот же день представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что продолжит вводить ограничения в работу WhatsApp, так как он продолжает нарушать российское законодательство.