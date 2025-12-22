Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp

По данным Роскомнадзора, мессенджер используется для организации и проведения террористических действий, для вербовки их исполнителей и для мошенничества. WhatsApp не выполняет требований, которые направлены на предупреждение и пресечение преступлений в России. Так надзорное ведомство объяснило, почему последовательно вводит ограничения в отношении мессенджера.