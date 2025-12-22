Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Роскомнадзор (РКН) сообщил, что продолжит вводить ограничения в работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta
По данным Роскомнадзора, мессенджер используется для организации и проведения террористических действий, для вербовки их исполнителей и для мошенничества. WhatsApp не выполняет требований, которые направлены на предупреждение и пресечение преступлений в России. Так надзорное ведомство объяснило, почему последовательно вводит ограничения в отношении мессенджера.
Меры вводятся поэтапно, чтобы позволить пользователям перейти на другие приложения для общения. Роскомнадзор рекомендовал переходить на национальные сервисы.
Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. А если требования российского законодательства так и не будут выполнены, то мессенджер будет полностью заблокирован, подчеркнули в ведомстве.
22 декабря в работе WhatsApp произошел сбой. За сутки было зафиксировано 464 жалобы на работу приложения.
В конце ноября РКН приступил к постепенной блокировке WhatsApp, объяснив меру нарушением российского законодательства.