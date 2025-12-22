В работе WhatsApp произошел сбой

В конце ноября РКН приступил к постепенной блокировке WhatsApp, объяснив меру нарушением российского законодательства. Мессенджер, по данным ведомства, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.