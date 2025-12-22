В работе WhatsApp произошел сбой
Российские пользователи пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
За сутки было зафиксировано 464 жалобы на работу приложения, а за последний час – 54 жалобы. Проблемы с доступом к сервису испытывают пользователи из 23 городов страны. Наибольшее число жалоб поступает из Республики Тыва (18%), Ярославской (10%), Ленинградской (6%), Калининградской (5%) и Вологодской областей (5%).
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор (РКН).
В конце ноября РКН приступил к постепенной блокировке WhatsApp, объяснив меру нарушением российского законодательства. Мессенджер, по данным ведомства, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.