Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В работе WhatsApp произошел сбой

Ведомости

Российские пользователи пожаловались на массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

За сутки было зафиксировано 464 жалобы на работу приложения, а за последний час – 54 жалобы. Проблемы с доступом к сервису испытывают пользователи из 23 городов страны. Наибольшее число жалоб поступает из Республики Тыва (18%), Ярославской (10%), Ленинградской (6%), Калининградской (5%) и Вологодской областей (5%).

«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор (РКН).

В конце ноября РКН приступил к постепенной блокировке WhatsApp, объяснив меру нарушением российского законодательства. Мессенджер, по данным ведомства, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её