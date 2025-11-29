Роскомнадзор приступил к ограничению работы WhatsApp

«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заключил представитель регулятора. В РКН отметили, что ограничения будут вводится поэтапно, чтобы пользователи могли перейти на использование других мессенджеров.