Роскомнадзор приступил к ограничению работы WhatsApp

Роскомнадзор приступил к ограничению работы WhatsAppМессенджер может быть полностью заблокирован в случае неисполнения законодательства
Роскомнадзор (РКН) начал постепенную блокировку WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В своем сообщении регулятор объяснил это нарушением российского законодательства. Мессенджер, по данным РКН, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.
«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заключил представитель регулятора. В РКН отметили, что ограничения будут вводится поэтапно, чтобы пользователи могли перейти на использование других мессенджеров.
В конце ноября пользователи начали жаловаться также на невозможность отправить сообщения через WhatsApp.
Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата еще летом. 13 августа Роскомнадзор сообщил о введении блокировки звонков через Telegram и WhatsApp. Такое решение регулятор объяснил тем, что мессенджеры «стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».
В Минцифры тогда заявили, что ввод данного запрета в первую очередь связан с перетоком мошеннических звонков в иностранные мессенджеры, где у телеком-компаний нет возможности их блокировать. Блокировка же звонков, по мнению министерства, «сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи».
Требования российских властей к WhatsApp включают хранение данных пользователей и предоставление этой информации, включая переписки, по запросу правоохранителей, напоминает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Однако WhatsApp заявляет, что использует сквозное шифрование для защиты приватности пользователей, за исключением их метаданных, которые как раз и используются для осуществления слежки за пользователями, уточняет эксперт.
В текущих условиях вряд ли возможно выполнение условий РКН по разным причинам, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сейчас они точно не локализуются, а Meta запрещена, отмечает он.
С ним не согласен руководитель Content Review Сергей Половников. По его словам, большинство людей уже давно перешли на другие мессенджеры, поэтому блокировка WhatsApp не будет резонансной.
Несмотря на все ограничения, WhatsApp по-прежнему занимает первое место по месячной аудитории в стране: по данным Mediascope, в августе 2025 г. аудитория мессенджера составляла 97 млн пользователей. Его ежедневная аудитория — 82,1 млн человек. Ограничения на звонки и медленный мобильный интернет уже заставляют пользователей реже использовать WhatsApp для определенных задач, подчеркнул Бедеров.
«Ведомости» направили запрос в большую четверку операторов («МТС», «Билайн», «Мегафон» и Т2), а также в Минцифры.