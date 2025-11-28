Минцифры рекомендовало госорганам перейти на Max до 1 января 2026 года

Минцифры рекомендовало госорганам перейти на Max до 1 января 2026 годаВ качестве альтернативы предписывается использовать отечественные сервисы или внутренние разработки
Минцифры рекомендовало органам власти до 1 января 2026 г. перейти на национальный мессенджер или другие отечественные коммуникационные сервисы. Об этом говорится в письме от 11 ноября, которое заместитель министра Олег Качанов разослал по госорганизациям. К письму прилагается соответствующий приказ, подписанный министром Максутом Шадаевым. Документ был направлен по поручению премьера Михаила Мишустина по итогам совещания по вопросу «О многофункциональном сервисе обмена информацией», состоявшегося 21 октября 2025 г.
В документе речь идет о национальном мессенджере Max, подтвердил источник, близкий к правительству. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Max и Минцифры.
Формально Минцифры предложило госструктурам выбор из трех вариантов. Требуется «обеспечить использование в целях рабочих коммуникаций» государственных, муниципальных служащих, сотрудников подведомственных учреждений либо национального мессенджера, либо коммуникационных сервисов автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС), которые сделаны на базе корпоративного мессенджера VK Teams, либо ведомственных систем. Если организация не использует последние два варианта, то Минцифры рекомендует ее руководителю до 1 декабря 2025 г. принять необходимые правовые акты, в которых предусмотреть, что все служащие и сотрудники для рабочих коммуникаций используют только нацмессенджер.
В приложенных к письму рекомендациях Минцифры от 6 ноября 2025 г. говорится о том, что нужно завершить переход на использование многофункционального сервиса обмена информацией государственными и муниципальными служащими, работниками до 1 января 2026 г., а сотрудниками бюджетных и подведомственных организаций – до 1 февраля 2026 г. К 1 февраля нужно отправить в Минцифры отчет по переходу.
Рекомендация, переходящая в приказ
С точки зрения правового статуса письмо Минцифры носит рекомендательный характер и само по себе не создает прямой юридической обязанности для конкретных госслужащих, объясняет старший юрист i-Legal Полина Гаврюшина. Фактическая обязательность использования нацмессенджера, по словам юриста, может возникнуть только после издания соответствующих локальных нормативных актов (приказов, инструкций, регламентов по делопроизводству и информационной безопасности) внутри конкретных ведомств. При закреплении обязанности использовать мессенджер во внутренних регламентах отказ от его использования может квалифицироваться как дисциплинарный проступок и повлечь взыскание, говорит она.
Правительство своим распоряжением от 12 июля 2025 г. № 1880-р определило развитие российского многофункционального сервиса обмена информацией на базе цифровой платформы Max, напоминает адвокат, научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ Кирилл Дозмаров. С 24 июня 2025 г. действует закон 156-ФЗ, предусматривающий создание многофункционального сервиса для служебной и официальной коммуникации, говорит он.
55 млн
По данным Mediascope, в октябре 2025 г. Max входил в топ-3 самых популярных российских мессенджеров с аудиторией 48 млн человек (39% населения России старше 12 лет) на мобильных и десктопных устройствах.
При временных отключениях интернета в отдельных регионах работоспособность этого средства коммуникации сохраняется, отмечает руководитель IT-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. Это является определяющим фактором, благодаря которому мессенджером пользуются, а его аудитория растет и продолжит расти, считает она.
Рекомендации Минцифры – это продолжение борьбы с иностранными мессенджерами, которая ведется давно и последовательно, подчеркивает директор практики организационного развития «КСК групп» Михаил Меркулов. По 584-ФЗ с 1 марта 2023 г. госкомпаниям и банкам запрещено передавать конфиденциальные сведения и персональные данные граждан через иностранные мессенджеры, а с 1 июня 2025 г. по ФЗ-41 сотрудники госучреждений, банков и операторов связи не имеют права использовать иностранные мессенджеры для звонков и сообщений клиентам, напомнил он.
Отучить чиновников от импорта
Никаких сложностей со скачиванием на смартфон и установкой веб-версии мессенджера на компьютер быть не должно, говорит партнер Comply, руководитель практики Tech Сергей Сайганов. Сложнее будет в принципе организовать переход среди госслужащих, замечает он. Потребуется обучение десятков тысяч сотрудников, что займет время и ресурсы, поскольку люди привыкли к WhatsApp (принадлежит компании Meta
Но в то же время в документе не содержится запрета для госслужащих на использование иностранных мессенджеров. Это означает, что на практике сотрудники госорганов могут совмещать Max с зарубежными сервисами, говорит Дозмаров. Действительно, грань между деловой и личной перепиской между коллегами не всегда очевидна, одно может переходить в другое и обратно, особенно если для нее используются не служебные, а личные устройства, говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.
К тому же есть вопрос совместимости с внешними контактами, отмечает замдиректора центра компетенций Национальной технологической инициативы «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Госслужащим приходится общаться не только внутри ведомства, но и с гражданами, бизнесом, другими организациями. Если внешние контрагенты и граждане не используют Max, это усложняет коммуникацию.
Обмен файлами в иностранных мессенджерах с гражданами, которым грешат почти все органы государственной власти, может обернуться сливом существенной информации, так как процесс идет через иностранные серверы, предупреждает Дозмаров. И здесь, по его словам, рекомендация Минцифры будет уже означать «мы вас предупредили». А слив существенной информации, которая может иметь гриф «для служебного пользования» или более серьезный, может быть чреват для госслужащего не только увольнением, но и уголовным делом, обратил внимание адвокат.
Для обычных пользователей, не использующих Max, сохраняются ранее предусмотренные способы обращения, обращает внимание Гаврюшина. К таким относятся обращения в бумажной форме по почте, электронные обращения на сайтах ведомств, сообщения в личных кабинетах или чаты в «Госуслугах». Также остается доступным личное посещение органов власти, заключила она.