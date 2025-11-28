Минцифры рекомендовало госорганам перейти на Max до 1 января 2026 года

Но в то же время в документе не содержится запрета для госслужащих на использование иностранных мессенджеров. Это означает, что на практике сотрудники госорганов могут совмещать Max с зарубежными сервисами, говорит Дозмаров. Действительно, грань между деловой и личной перепиской между коллегами не всегда очевидна, одно может переходить в другое и обратно, особенно если для нее используются не служебные, а личные устройства, говорит руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.