Мессенджер Max подтвердил совместимость с операционной системой Astra Linux

«Группа Астра» и компания «Коммуникационная платформа», которая развивает Max объявили о завершении тестирования и подтвердили полную совместимость мессенджера с Astra Linux. Теперь пользователи системы, включая сотрудников медицинских и образовательных учреждений, государственных корпораций и министерств, смогут использовать госмессенджер. Об этом сообщили в компании.