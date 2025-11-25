Газета
Мессенджер Max подтвердил совместимость с операционной системой Astra Linux

«Группа Астра» и компания «Коммуникационная платформа», которая развивает Max объявили о завершении тестирования и подтвердили полную совместимость мессенджера с Astra Linux. Теперь пользователи системы, включая сотрудников медицинских и образовательных учреждений, государственных корпораций и министерств, смогут использовать госмессенджер. Об этом сообщили в компании. 

По результатам проверки был выдан сертификат Ready for Astra, подтверждающий безопасность использования Max на устройствах с Astra Linux, включая системы с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Вице-президент VK и руководитель проекта Max Фарит Хуснояров пояснил, что успешная сертификация упрощает и ускоряет внедрение мессенджера в коммерческих и государственных структурах, обеспечивая защищенность особенно при работе с конфиденциальными данными.

Минкультуры и Минцифры запустили в Max сервис поиска билетов на мероприятия

Общество

Директор департамента по работе со стратегическими партнёрами «Группы Астра» Кирилл Синьков сообщил, что подтверждение совместимости Max и Astra Linux является основой для создания полноценной суверенной цифровой экосистемы. По его словам, компания в дальнейшем планирует развивать сотрудничество с участниками российского IT-рынка.

21 ноября мессенджер Max стал доступен на устройствах под управлением российской мобильной операционной системы «Аврора». Приложение можно скачать через RuStore.

