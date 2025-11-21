Max стал доступен пользователям ОС «Аврора»

5 ноября сервис расширил географию звонков и сообщений. Помимо России и Белоруссии, Max заработал в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Для общения с пользователями из других стран номер собеседника должен быть в контактах – такую меру объясняют борьбой с мошенничеством и спамом.