Max стал доступен пользователям ОС «Аврора»
Национальный мессенджер Max стал доступен на устройствах под управлением российской мобильной операционной системы «Аврора». Приложение можно скачать через RuStore. Об этом сообщили в компании.
В числе крупных пользователей устройств на базе «Авроры» – РЖД, «Аэрофлот», «Интер РАО», «Ростелеком» и «Почта России».
Генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес отметил, что появление Max в «Авроре» стало «важным шагом к формированию независимой цифровой экосистемы внутри страны».
14 ноября сообщалось, что количество пользователей Мax достигло 55 млн человек, а среднесуточная аудитория – 22,1 млн пользователей. С момента запуска в мессенджере более 16 000 авторов создали собственные каналы. Среди наиболее крупных по аудитории – «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Кремль. Новости» и др.
Также более 5000 магазинов сетей «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «Вкусвилл» используют подтверждение возраста через цифровой ID в мессенджере.
5 ноября сервис расширил географию звонков и сообщений. Помимо России и Белоруссии, Max заработал в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Для общения с пользователями из других стран номер собеседника должен быть в контактах – такую меру объясняют борьбой с мошенничеством и спамом.