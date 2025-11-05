Max запустил звонки и сообщения в странах СНГ

Max запустил звонки и сообщения в странах СНГОбщение доступно только с пользователями из списка контактов
Мессенджер Max расширил географию звонков и сообщений, сообщила пресс-служба компании. Помимо России и Белоруссии сервис заработал в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане.
Для общения с пользователями в других странах необходимо, чтобы номер собеседника был в списке контактов. Также можно отправить ссылку-приглашение. Такую схему в компании объясняют борьбой с мошенничеством и спамом.
ИТ-эксперт Сергей Вильянов назвал расширение географии Мax логичным: «Вопрос сохранения уровня безопасности общения при этом расширении многим казался неразрешимым. Связь только с людьми, находящимися в контактах, – изящное и вполне надежное решение».
Политолог Антон Хащенко отметил, что миллионы россиян в странах СНГ смогут оставаться на связи, когда иностранные мессенджеры становятся менее доступными. «Очевидно, что создатели Max делают ставку на превращение национального мессенджера в единое пространство для общения русскоязычных людей», – сказал эксперт.
IT-разработчик и автор блога Mobile Developer Алексей Гладков отметил, что обновление особенно важно для людей, чьи родные находятся за пределами России.
«Хочу обратить внимание на две вещи. Первая – это возможность включить безопасный режим, чтобы никто вне контактов не мог тебе позвонить или написать. А вторая – что для стран СНГ можно позвонить только если вы оба добавлены друг к другу в контакты, что затрудняет путь мошенникам и делает возможность общения безопасной», – пояснил эксперт.
В конце октября количество пользователей в Max достигло 50 млн человек. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн человек. Рекорд был установлен 22 октября – за сутки сервисом воспользовались 22,5 млн пользователей. С начала работы платформы в Max отправили 3,7 млрд сообщений и совершили 842 млн звонков. Пользователи также отправили 25 млн видеокружков. Количество групповых чатов достигло 7,6 млн.
Интернет-аудитория стран СНГ сейчас активно использует глобальные и национальные платформы мессенджеров и соцсетей, однако предпочтения в разных государствах заметно различаются.
Согласно аналитическому докладу «Молодежь Казахстана», подготовленному Energyprom.kz в октябре 2025 г., самым популярным мессенджером среди молодежи остается WhatsApp – им пользуются 89,4% респондентов. На втором и третьем местах – Instagram
В стране также развивается национальный сервис Aitu. Все госорганы Казахстана должны были перейти на него до 15 сентября.
По статистике «Мегафон Таджикистан» на июль 2025 г., лидерами по потреблению интернет-трафика среди соцсетей и мессенджеров являются YouTube и Instagram (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – по 28% трафика каждого. Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) занимает третью позицию с долей 8%.
По данным экспертов digital-хаба Wunder Digital, Telegram является главным мессенджером в Узбекистане: аудитория составляет 25 млн человек, или 76% интернет-пользователей. На второй позиции – WhatsApp, третье место занимает Imo.