Max запустил звонки и сообщения в странах СНГ

«Хочу обратить внимание на две вещи. Первая – это возможность включить безопасный режим, чтобы никто вне контактов не мог тебе позвонить или написать. А вторая – что для стран СНГ можно позвонить только если вы оба добавлены друг к другу в контакты, что затрудняет путь мошенникам и делает возможность общения безопасной», – пояснил эксперт.