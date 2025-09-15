Max начал тестировать цифровой ID

С 15 сентября цифровой ID можно использовать для подтверждения возраста в десяти магазинах «Магнита» в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Для покупки на кассах самообслуживания достаточно отсканировать QR-код в приложении Max. Представители ритейлера сообщили, что до конца 2025 г. технология охватит более 300 торговых точек сети. Тестирование продлится три месяца, после чего проект может быть масштабирован.