Max начал тестировать цифровой ID

Max начал тестировать цифровой IDПродукцию 18+ в «Магните» теперь можно купить с помощью мессенджера
Мессенджер Max в пилотном режиме запустил сервис создания цифрового ID, который может заменить бумажные документы при подтверждении возраста и социального статуса, сообщил его представитель. Первым партнером проекта стала сеть «Магнит», где новый инструмент начали применять при покупке товаров с ограничениями по возрасту.
Цифровой ID в Max представляет собой динамический QR-код, доступный в профиле мессенджера. Сервис позволяет подтвердить возраст, статус студента, пенсионера или многодетного родителя. Создать ID могут граждане России старше 18 лет.
Процесс оформления включает несколько шагов: обновление приложений Max и «Госуслуг» до последней версии, выбор функции «Цифровой ID» в профиле, согласие на вход по биометрии (лицо или отпечаток пальца), подтверждение личности через «Госуслуги» очно или по загранпаспорту онлайн и селфи. После этого останется лишь дождаться финального уведомления о готовности.
Разработчики отмечают, что использование цифрового ID безопасно:
ID работает только на устройстве, где он был создан;
QR-код обновляется каждые 30 секунд;
скриншот невозможно сделать – на фото отобразится белый экран;
доступ к QR-коду возможен только через Face ID или отпечаток пальца;
при сканировании персональные данные недоступны.
С 15 сентября цифровой ID можно использовать для подтверждения возраста в десяти магазинах «Магнита» в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Для покупки на кассах самообслуживания достаточно отсканировать QR-код в приложении Max. Представители ритейлера сообщили, что до конца 2025 г. технология охватит более 300 торговых точек сети. Тестирование продлится три месяца, после чего проект может быть масштабирован.
«Рассчитываем, что использование цифрового ID может значительно упростить процесс покупок на кассах самообслуживания товаров, которые имеют возрастные ограничения. Кроме того, решение позволит снизить нагрузку на персонал», – пояснил главный директор по цифровым технологиям «Магнита» Вячеслав Кубаев.
По его словам, в будущем ID может использоваться для идентификации участников программы лояльности, чтобы предлагать им персональный набор акций и услуг.
12 сентября Минэкономразвития предложило разрешить гостиницам заселять туристов через Max с применением биометрических данных. В ведомстве считают, что это упростит доступ к услугам и создаст единые стандарты на рынке.
10 сентября стало известно, что пользователи VK получили возможность авторизоваться через Max. Для входа необходимо ввести логин и подтвердить переход в мессенджер. Затем откроется чат с ботом «Коды подтверждения», где можно подтвердить вход. А при двухфакторной аутентификации потребуется ввести только дополнительный пароль.