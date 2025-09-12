Минэкономразвития предложило разрешить гостиницам заселять туристов через Max

Документом предусматривается возможность подачи заявлений и документов для государственной регистрации прав на недвижимость в электронном формате, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Отмечается, что основным условием для проведения данной процедуры станет обязательная идентификация личности владельца через ЕБС. В то же время специальная отметка, подтверждающая возможность подачи документов в электронном виде, больше не потребуется.