Минэкономразвития предложило разрешить гостиницам заселять туристов через Max
Минэкономразвития РФ выступило с предложением разрешить гостиницам и другим учреждениям размещения осуществлять заселение через мессенджер Max с применением биометрических данных. Это следует из соответствующего проекта.
В пояснительной записке говорится, что нововведение направлено на повышение удобства и доступности услуг для потребителей. Предполагается также, что заселение будет производиться при условии их идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС) либо с использованием сведений из документов, подтверждающих личность гражданина России, посредством Max.
В министерстве подчеркнули, что данный проект нацелен на установление единых стандартов предоставления услуг. Ожидается, что это будет способствовать высокому качеству обслуживания в местах размещения и создавать благоприятные условия для развития туристической отрасли. Авторы инициативы уверены, что утверждение правил предоставления гостиничных услуг является необходимым шагом для обеспечения прозрачности и надежности рынка туристских услуг.
Кроме того, предполагаемые правила содержат процедуру заселения иностранных граждан и лиц без гражданства, включая несовершеннолетних, и регламентируют применение практики невозвратного бронирования.
Если проект будет принят, поправки вступят в силу 1 марта 2026 г. Срок действия проекта постановления – до 1 марта 2032 г.
С 1 июля 2026 г. граждане РФ смогут осуществлять дистанционную регистрацию прав на недвижимость с использованием ЕБС. Это следует из соответствующего закона, который подписал президент РФ Владимир Путин 7 июня.
Документом предусматривается возможность подачи заявлений и документов для государственной регистрации прав на недвижимость в электронном формате, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Отмечается, что основным условием для проведения данной процедуры станет обязательная идентификация личности владельца через ЕБС. В то же время специальная отметка, подтверждающая возможность подачи документов в электронном виде, больше не потребуется.