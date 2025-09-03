Россияне смогут заключать сделки с недвижимостью по биометрии с июля 2026 года
С 1 июля 2026 г. граждане РФ смогут осуществлять дистанционную регистрацию прав на недвижимость с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Это следует из соответствующего закона, который подписал президент РФ Владимир Путин 7 июня.
Документом предусматривается возможность подачи заявлений и документов для государственной регистрации прав на недвижимость в электронном формате, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Отмечается, что основным условием для проведения данной процедуры станет обязательная идентификация личности владельца через ЕБС. В то же время специальная отметка, подтверждающая возможность подачи документов в электронном виде, больше не потребуется.
Авторы инициативы отметили, что данное нововведение направлено на упрощение и ускорение процесса регистрации прав, который в России уже адаптирован под цифровые технологии. В марте 2025 г. в Росреестре было отмечено, что до 90% всех регистрационных действий россияне осуществляют дистанционно. Предполагается, что использование биометрии поможет обеспечить высокую степень защиты операций, а также избавит от необходимости давать дополнительное письменное согласие.
С 1 сентября биометрия стала доступна в России для оформления билетов на поезда дальнего следования и посадки на маршрут. Пассажир по новым правилам сможет проходить идентификацию и аутентификацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ЕБС. Высокоскоростной железнодорожный транспорт тоже будет включен в изменения. При этом традиционными способами получения билета и посадки на поезд все еще пользоваться разрешено.