Россияне смогут заключать сделки с недвижимостью по биометрии с июля 2026 года

С 1 сентября биометрия стала доступна в России для оформления билетов на поезда дальнего следования и посадки на маршрут. Пассажир по новым правилам сможет проходить идентификацию и аутентификацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ЕБС. Высокоскоростной железнодорожный транспорт тоже будет включен в изменения. При этом традиционными способами получения билета и посадки на поезд все еще пользоваться разрешено.