На стройплощадках Москвы установят биометрию

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные интерактивной карты «Стройки Москвы» пишет, что всего в Москве по состоянию на август 2025 г. около 5500 строек. По оценкам собеседника издания на биометрическом рынке, стоимость установки одной – двух точек на один объект составляет до 2 млн руб., а с учетом закупки оборудования, монтажных работ и абонентской платы стоимость за один такой КПП – около 1,2 млн руб.