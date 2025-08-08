На стройплощадках Москвы установят биометрию
Пропуск на стройплощадки для рабочих будет осуществляться по биометрическим системам контроля с 1 сентября. Об этом заявил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«Биометрия станет надежным инструментом для верификации всего персонала, задействованного на строительной площадке. Это не только повысит уровень безопасности, но и позволит оперативно реагировать на любые угрозы, а также предотвращать противоправные действия», – сказал он.
Ефимов уточнил, что мера значительно повысит антитеррористическую защищенность объектов и минимизирует риски несанкционированного проникновения на стройплощадки.
«Коммерсантъ» со ссылкой на данные интерактивной карты «Стройки Москвы» пишет, что всего в Москве по состоянию на август 2025 г. около 5500 строек. По оценкам собеседника издания на биометрическом рынке, стоимость установки одной – двух точек на один объект составляет до 2 млн руб., а с учетом закупки оборудования, монтажных работ и абонентской платы стоимость за один такой КПП – около 1,2 млн руб.
Единая биометрическая система была создана в 2018 г., а в конце 2021 г. она получила статус государственной. Оператором системы является «Центр биометрических технологий». С 1 июля этого года в России начали отключать мобильную связь для иностранцев, не сдавших биометрические данные. Минцифры сообщало в июле, что более 2 млн иностранцев уже зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и оформили договоры в соответствии с новыми требованиями.
Технология активно применяется в Москве. Она действует на улицах столицы, в метро. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что все турникеты столичного метро будут подключены к биометрическому платежному сервису до конца 2025 г.