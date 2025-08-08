Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На стройплощадках Москвы установят биометрию

Ведомости

Пропуск на стройплощадки для рабочих будет осуществляться по биометрическим системам контроля с 1 сентября. Об этом заявил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

«Биометрия станет надежным инструментом для верификации всего персонала, задействованного на строительной площадке. Это не только повысит уровень безопасности, но и позволит оперативно реагировать на любые угрозы, а также предотвращать противоправные действия», – сказал он.

Ефимов уточнил, что мера значительно повысит антитеррористическую защищенность объектов и минимизирует риски несанкционированного проникновения на стройплощадки.

Не сдавших биометрию иностранцев начали отключать от мобильной связи

Общество

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные интерактивной карты «Стройки Москвы» пишет, что всего в Москве по состоянию на август 2025 г. около 5500 строек. По оценкам собеседника издания на биометрическом рынке, стоимость установки одной – двух точек на один объект составляет до 2 млн руб., а с учетом закупки оборудования, монтажных работ и абонентской платы стоимость за один такой КПП – около 1,2 млн руб.

Единая биометрическая система была создана в 2018 г., а в конце 2021 г. она получила статус государственной. Оператором системы является «Центр биометрических технологий». С 1 июля этого года в России начали отключать мобильную связь для иностранцев, не сдавших биометрические данные. Минцифры сообщало в июле, что более 2 млн иностранцев уже зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и оформили договоры в соответствии с новыми требованиями.

Технология активно применяется в Москве. Она действует на улицах столицы, в метро. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что все турникеты столичного метро будут подключены к биометрическому платежному сервису до конца 2025 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных