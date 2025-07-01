Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Не сдавших биометрию иностранцев начали отключать от мобильной связи

Более 2 млн граждан других стран уже оформили договоры по новым требованиям
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С 1 июля в России начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрические данные. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Согласно новым правилам, заключить договор с оператором связи без регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС) теперь невозможно. Иностранные граждане, прошедшие биометрическую регистрацию, могут оформить на себя до 10 SIM-карт. Те, кто не предоставил биометрию по ранее заключенным договорам до 1 июля, начнут поэтапно лишаться связи.

По данным Минцифры, более 2 млн иностранцев уже зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры в соответствии с новыми требованиями. Для удобства мигрантов в ряде банков организовали возможность оформления СНИЛС, подтверждения учетной записи на «Госуслугах» и регистрации биометрии за один визит.

Но не все это сделали. Номера, неактивные более трех месяцев, будут отключены сразу, а активные – поэтапно, чтобы дать абонентам время переоформить договоры по новым правилам.

С 30 июня иностранцы, планирующие въезд в Россию, могут подать заявление через приложение ruID и зарегистрировать биометрию еще на границе. Там создается цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись на «Госуслугах». После этого останется только один раз посетить банк для подтверждения данных. Повторное фотографирование или запись голоса не потребуются.

30 июня стало известно о планах ввести новые госпошлины для иностранных граждан. С осени предлагается: взимать 500 руб. за постановку на учет по месту пребывания (сейчас процедура бесплатна), установить пошлину в размере 1000 руб. за временное пребывание, ввести сбор в 4200 руб. за разрешение на работу.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных