Не сдавших биометрию иностранцев начали отключать от мобильной связи

Не сдавших биометрию иностранцев начали отключать от мобильной связиБолее 2 млн граждан других стран уже оформили договоры по новым требованиям
С 1 июля в России начинается отключение мобильной связи для иностранцев, не сдавших биометрические данные. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
Согласно новым правилам, заключить договор с оператором связи без регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС) теперь невозможно. Иностранные граждане, прошедшие биометрическую регистрацию, могут оформить на себя до 10 SIM-карт. Те, кто не предоставил биометрию по ранее заключенным договорам до 1 июля, начнут поэтапно лишаться связи.
По данным Минцифры, более 2 млн иностранцев уже зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры в соответствии с новыми требованиями. Для удобства мигрантов в ряде банков организовали возможность оформления СНИЛС, подтверждения учетной записи на «Госуслугах» и регистрации биометрии за один визит.
Но не все это сделали. Номера, неактивные более трех месяцев, будут отключены сразу, а активные – поэтапно, чтобы дать абонентам время переоформить договоры по новым правилам.
С 30 июня иностранцы, планирующие въезд в Россию, могут подать заявление через приложение ruID и зарегистрировать биометрию еще на границе. Там создается цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись на «Госуслугах». После этого останется только один раз посетить банк для подтверждения данных. Повторное фотографирование или запись голоса не потребуются.
30 июня стало известно о планах ввести новые госпошлины для иностранных граждан. С осени предлагается: взимать 500 руб. за постановку на учет по месту пребывания (сейчас процедура бесплатна), установить пошлину в размере 1000 руб. за временное пребывание, ввести сбор в 4200 руб. за разрешение на работу.