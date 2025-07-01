Не сдавших биометрию иностранцев начали отключать от мобильной связи

С 30 июня иностранцы, планирующие въезд в Россию, могут подать заявление через приложение ruID и зарегистрировать биометрию еще на границе. Там создается цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись на «Госуслугах». После этого останется только один раз посетить банк для подтверждения данных. Повторное фотографирование или запись голоса не потребуются.