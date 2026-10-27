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Частные клиники повышают стоимость приема с помощью новых категорий врачей

Страховщики предупреждают, что в будущем это обернется ростом цен на полисы ДМС
Михаил Спиридонов
Действующее законодательство позволяет клиникам учитывать квалификационную категорию, ученую степень и звание врача при установлении тарифов на платные услуги
Действующее законодательство позволяет клиникам учитывать квалификационную категорию, ученую степень и звание врача при установлении тарифов на платные услуги / Андрей Гордеев / Ведомости

Медицинские сети клиник вводят дополнительные категории врачей, что уже сейчас влияет на стоимость приема и доступность специалистов по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС). Помимо официальной классификации Минздрава, клиники используют собственные градации: например, выделяют ведущих специалистов, экспертов и заведующих отделениями, а также врачей с учеными степенями. Об этом говорится в исследовании страхового брокера «Нобилис», основанном на опросе 15 крупнейших медицинских сетей России (есть у «Ведомостей»), которые не называются.

Крупнейшими частными клиниками являются в том числе «Медси», «Мать и дитя», «Медскан», «Европейский медицинский центр» и «СМ-клиника». Их представители воздержались от комментариев.

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