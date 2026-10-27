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В Госдуме выделили основные проблемы защиты детей в интернете

Нужно сместить ответственность за нее на платформы, которые должны доказывать свою безопасность
Екатерина Дорофеева
Роскомнадзор предлагает сократить для детей до 14 лет время пребывания в сети
Роскомнадзор предлагает сократить для детей до 14 лет время пребывания в сети / Максим Стулов / Ведомости

Экспертный совет комитета Госдумы по защите семьи выделил основные проблемы, которые препятствуют защите детей в сети. По словам председателя комитета Нины Останиной (КПРФ), это фрагментация ответственности, скорость реакции, недостаточная вовлеченность семьи и школы в безопасность детей, а также границы юрисдикции.

Как пояснила Останина, государство задает правила, но не может контролировать их исполнение на уровне коммерческих платформ, особенно зарубежных. В результате один и тот же контент может быть заблокирован на одном сервисе и свободно распространяться в другом. Помимо этого технологии распространения контента развиваются гораздо быстрее, чем механизмы правового регулирования и технические фильтрации. Многие цифровые сервисы работают трансгранично, и даже при замедлении некоторых популярных платформ подростки все равно успешно пользуются инструментами обхода.

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