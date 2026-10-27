В Госдуме выделили основные проблемы защиты детей в интернете

Как пояснила Останина, государство задает правила, но не может контролировать их исполнение на уровне коммерческих платформ, особенно зарубежных. В результате один и тот же контент может быть заблокирован на одном сервисе и свободно распространяться в другом. Помимо этого технологии распространения контента развиваются гораздо быстрее, чем механизмы правового регулирования и технические фильтрации. Многие цифровые сервисы работают трансгранично, и даже при замедлении некоторых популярных платформ подростки все равно успешно пользуются инструментами обхода.