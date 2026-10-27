Эксперты «Сбера» заметили ястребиную риторику ЦБ развитых стран

Политика центробанков в развитых и развивающихся странах после начала роста цен на энергоносители стала сильно различаться, сообщается в докладе Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера». На фоне опасений вторичных эффектов инфляции риторика ЦБ развитых стран резко ужесточилась. Ястребиный настрой (так принято называть политику, при которой регулятор ставит приоритетом сдерживание инфляции, даже если это замедляет экономический рост) сильнее всего вырос у ФРС США и Банка Англии, говорится в докладе. Также к числу ЦБ стран с наиболее жесткой политикой эксперты относят Норвежский банк, Резервные банки Австралии и Новой Зеландии, а с начала 2026 г. – и ЕЦБ. В то же время центробанки развивающихся стран, таких как Индия, Бразилия и Мексика, сохраняют нейтральную позицию.