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Главная / Экономика /

Эксперты «Сбера» заметили ястребиную риторику ЦБ развитых стран

Рост градуса жесткости заявлений связан с увеличением стагфляционных рисков
Ульяна Сморчкова
Kirill Kudryavtsev / AFP
Kirill Kudryavtsev / AFP

Политика центробанков в развитых и развивающихся странах после начала роста цен на энергоносители стала сильно различаться, сообщается в докладе Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера». На фоне опасений вторичных эффектов инфляции риторика ЦБ развитых стран резко ужесточилась. Ястребиный настрой (так принято называть политику, при которой регулятор ставит приоритетом сдерживание инфляции, даже если это замедляет экономический рост) сильнее всего вырос у ФРС США и Банка Англии, говорится в докладе. Также к числу ЦБ стран с наиболее жесткой политикой эксперты относят Норвежский банк, Резервные банки Австралии и Новой Зеландии, а с начала 2026 г. – и ЕЦБ. В то же время центробанки развивающихся стран, таких как Индия, Бразилия и Мексика, сохраняют нейтральную позицию.

«Индексы ястребиности» рассчитывались на основе речей и голосований. Всего в докладе рассматривалась риторика 18 центробанков. Среди них регуляторы стран G20, кроме Китая, России, Саудовской Аравии и Аргентины, а также Швейцарии, Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Чехии. Страны еврозоны представляет ЕЦБ.

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