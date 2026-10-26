В Китае подводят итоги прошедших чисток и планируют новые

В Китае подводят итоги прошедших чисток и планируют новыеИтоги пленума ЦК КПК закрепят правила поведения за год до переизбрания Си Цзиньпина
В Китае 26 октября открылся пятый пленум центрального комитета правящей компартии (ЦК КПК) XX созыва. Он продлится до 29 октября и будет, судя по всему, посвящен преимущественно вопросам кадров и внутрипартийных правил. Согласно сообщению агентства «Синьхуа», генсек ЦК КПК Си Цзиньпин в первый день пятого пленума выступил с пояснениями по проекту решения (итоговый документ заседания), которое будет связано со «всесторонним устрожением внутрипартийного управления». Незадолго до пленума, 23 октября, Си провел раньше графика заседание политбюро, где в центре повестки оказалась антикоррупционная кампания в Китае, а главный теоретический журнал КПК «Цюши» опубликовал материал с более ранними тематическими высказываниями Си по этой проблеме. В целом борьбе с коррупцией все время его правления с 2012 г. отводилось видное место, но за последний год она напрямую задела и трех членов политбюро.
Если в 2022 г. в нынешний состав ЦК было избрано 205 полных членов, то с тех пор, согласно подсчетам South China Morning Post, 35 из них угодили под расследования или были отстранены от своих постов. Во многих из этих дел фигурировала формулировка о нелояльности партии. В большинстве случаев это следует понимать не как покушение на заговор политического характера, а как утрату ценностных ориентиров и партийного духа. Центральные органы для достижения имеющихся целей социалистической модернизации должны «иметь смелость» в проведении необходимого самообновления и «самореволюции», говорится в сообщении «Синьхуа».