В Китае подводят итоги прошедших чисток и планируют новые

В Китае 26 октября открылся пятый пленум центрального комитета правящей компартии (ЦК КПК) XX созыва. Он продлится до 29 октября и будет, судя по всему, посвящен преимущественно вопросам кадров и внутрипартийных правил. Согласно сообщению агентства «Синьхуа», генсек ЦК КПК Си Цзиньпин в первый день пятого пленума выступил с пояснениями по проекту решения (итоговый документ заседания), которое будет связано со «всесторонним устрожением внутрипартийного управления». Незадолго до пленума, 23 октября, Си провел раньше графика заседание политбюро, где в центре повестки оказалась антикоррупционная кампания в Китае, а главный теоретический журнал КПК «Цюши» опубликовал материал с более ранними тематическими высказываниями Си по этой проблеме. В целом борьбе с коррупцией все время его правления с 2012 г. отводилось видное место, но за последний год она напрямую задела и трех членов политбюро.