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В Китае подводят итоги прошедших чисток и планируют новые

Итоги пленума ЦК КПК закрепят правила поведения за год до переизбрания Си Цзиньпина
Владимир Кулагин
Накануне съезда Компартии Китая пленум ЦК КПК должен одобрить главные установки ее генсека Си Цзиньпина
Накануне съезда Компартии Китая пленум ЦК КПК должен одобрить главные установки ее генсека Си Цзиньпина / Xie Huanchi / Xinhua / AFP

В Китае 26 октября открылся пятый пленум центрального комитета правящей компартии (ЦК КПК) XX созыва. Он продлится до 29 октября и будет, судя по всему, посвящен преимущественно вопросам кадров и внутрипартийных правил. Согласно сообщению агентства «Синьхуа», генсек ЦК КПК Си Цзиньпин в первый день пятого пленума выступил с пояснениями по проекту решения (итоговый документ заседания), которое будет связано со «всесторонним устрожением внутрипартийного управления». Незадолго до пленума, 23 октября, Си провел раньше графика заседание политбюро, где в центре повестки оказалась антикоррупционная кампания в Китае, а главный теоретический журнал КПК «Цюши» опубликовал материал с более ранними тематическими высказываниями Си по этой проблеме. В целом борьбе с коррупцией все время его правления с 2012 г. отводилось видное место, но за последний год она напрямую задела и трех членов политбюро.

Если в 2022 г. в нынешний состав ЦК было избрано 205 полных членов, то с тех пор, согласно подсчетам South China Morning Post, 35 из них угодили под расследования или были отстранены от своих постов. Во многих из этих дел фигурировала формулировка о нелояльности партии. В большинстве случаев это следует понимать не как покушение на заговор политического характера, а как утрату ценностных ориентиров и партийного духа. Центральные органы для достижения имеющихся целей социалистической модернизации должны «иметь смелость» в проведении необходимого самообновления и «самореволюции», говорится в сообщении «Синьхуа».

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