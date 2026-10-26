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В Москве под арестом находится более 2 млн кв. м коммерческой недвижимости

Активное применение этой меры в последние годы связано с увеличением числа исков от Генпрокуратуры
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

По данным на октябрь этого года, в Москве находилось под арестом или под запретом регистрационных действий порядка 9,4 млн кв. м коммерческой недвижимости. Об этом говорится в исследовании сервиса Asseto, с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что еще 32 млн кв. м обременены залогами, однако, как уточняет основатель сервиса Сергей Пивоварчик, в отличие от первых двух вариантов это рабочий инструмент бизнеса, который не означает наличия у актива какой-либо проблемы.

Арест же является самой жесткой из обеспечительных мер, так как в этом случае недвижимость нельзя продать, заложить и в некоторых случаях даже сдать в аренду, говорится в отчете Asseto. Там уточняется, что за 9,5 месяца 2026 г. в столице был наложен арест на 1661 объект суммарной площадью 700 000 кв. м и кадастровой стоимостью 121 млрд руб. Почти столько же раз данная мера применялась за весь 2024 год: 1696 лотов на 900 000 кв. м стоимостью 132 млрд руб. Но пик пришелся все-таки на прошлый год. Тогда такое обременение имели 2866 объектов на 1,5 млн кв. м (162 млрд руб.). Но при сохранении нынешних темпов по итогам 2026 г. под арест попадет 2098 лотов, прогнозирует Пивоварчик. В целом, по его словам, данная мера действует в отношении 6377 столичных объектов площадью 2,3 млн кв. м и кадастровой стоимостью 295 млрд руб.

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