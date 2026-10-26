Whoosh переводит сотрудников на четырехдневную неделю и сокращает зарплату

Whoosh переводит сотрудников на четырехдневную неделю и сокращает зарплатуИзменения могут коснуться офисных сотрудников
Сервис по прокату самокатов и велосипедов Whoosh объявил о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и снижает заработную плату на 20%. Нововведение затронет сотрудников головного офиса и менеджмент компании. Такой распорядок работы будет действовать в межсезонье – с ноября 2026 г. по март 2027 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Whoosh.
В конце октября в социальных сетях начали появляться сообщения сотрудников о переводе штата на четырехдневную рабочую неделю без сохранения заработной платы на пять месяцев. По данным еще одного пользователя, который разместил отзыв на отраслевом ресурсе «Правда сотрудников», работникам, не согласным на новые условия, сообщили о дальнейшем увольнении.
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