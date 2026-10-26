Whoosh переводит сотрудников на четырехдневную неделю и сокращает зарплату

Сервис по прокату самокатов и велосипедов Whoosh объявил о переводе сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и снижает заработную плату на 20%. Нововведение затронет сотрудников головного офиса и менеджмент компании. Такой распорядок работы будет действовать в межсезонье – с ноября 2026 г. по март 2027 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Whoosh.