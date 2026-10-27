Трамп: выборы в Бразилии выглядят сфальсифицированными
Президент США Дональд Трамп назвал ужасными прошедшие в Бразилии президентские выборы, а их результаты считает фальсифицированными. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
«Это показалось мне ужасным. Это выглядело просто ужасно. Я не принимал ничью сторону, но это выглядело как очередные фальсифицированные выборы», – сказал он.
При этом американский лидер добавил, что ладит с выбранным президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
26 октября Лула да Силва был переизбран на новый срок. Он набрал 51,79% голосов во втором туре выборов после обработки 100% протоколов Высшим избирательным судом страны. Лулу да Силву поддержали 64,26 млн избирателей. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, представляющий правую оппозицию, получил 48,21%, или около 59,83 млн голосов.
Тысячи сторонников Лулы да Силвы вышли на улицы крупнейших городов, чтобы отпраздновать его победу. Праздничные митинги и народные шествия начались сразу после подсчета голосов 25 октября вечером и продолжились 26-го числа. При этом результат выборов – исторический прецедент, т. к. с момента восстановления демократии в Бразилии в 1989 г. ни один кандидат не побеждал во втором туре после поражения в первом.
26 октября президент России Владимир Путин поздравил Лулу да Силву по случаю его переизбрания на пост президента. Российский лидер отправил бразильскому коллеге поздравительную телеграмму. Путин отметил, что итоги голосования подтвердили признание гражданами лидерских качеств Лулы да Силвы и поддержку его курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны.