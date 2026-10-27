Трамп: выборы в Бразилии выглядят сфальсифицированными

Тысячи сторонников Лулы да Силвы вышли на улицы крупнейших городов, чтобы отпраздновать его победу. Праздничные митинги и народные шествия начались сразу после подсчета голосов 25 октября вечером и продолжились 26-го числа. При этом результат выборов – исторический прецедент, т. к. с момента восстановления демократии в Бразилии в 1989 г. ни один кандидат не побеждал во втором туре после поражения в первом.