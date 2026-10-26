Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с результатом 51,79%

В пером туре Болсонару опередил Лулу да Силву. Болсонару набрал 47,03% голосов (56,1 млн), а да Силва – 45,16% (53,9 млн). Всеобщие выборы в Бразилии начались 4 октября, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании стала борьба за президентское кресло между да Силвой и Болсонару. Участие в выборах приняли 13 кандидатов.