Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с результатом 51,79%
Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва переизбран на новый срок, набрав 51,79% голосов во втором туре выборов. После обработки 100% протоколов Высшим избирательным судом страны, передает Reuters.
Согласно итоговым данным, кандидата от Партии трудящихся поддержали 64,26 млн избирателей. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, представляющий правую оппозицию, получил 48,21%, или около 59,83 млн голосов. Общее число действительных бюллетеней составило 124,08 млн.
Явка достигла 80,78%. В голосовании приняли участие более 128,2 млн человек из 158,75 млн зарегистрированных избирателей. При этом 2,72 млн бюллетеней признали недействительными, еще 1,43 млн оказались пустыми.
По приведенным данным, Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, которому удалось победить на президентских выборах после отставания в первом туре. Начало нового президентского мандата запланировано на 5 января 2027 г.
В пером туре Болсонару опередил Лулу да Силву. Болсонару набрал 47,03% голосов (56,1 млн), а да Силва – 45,16% (53,9 млн). Всеобщие выборы в Бразилии начались 4 октября, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании стала борьба за президентское кресло между да Силвой и Болсонару. Участие в выборах приняли 13 кандидатов.