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Болсонару обогнал Лулу да Силву в первом туре выборов президента в Бразилии

Инна Шульгина

Сенатор Флавио Болсонару, сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, опередил действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулу да Силву на президентских выборах. Это следует из данных Высшего избирательного суда страны (TSE).

Болсонару набрал 47,03% голосов (56,1 млн), а да Силва – 45,16% (53,9 млн).

4 октября в Бразилии начались всеобщие выборы, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании стала борьба за президентское кресло между да Силвой и Болсонару. Участие в выборах приняли 13 кандидатов.

Теперь эти два кандидата выйдут во второй тур выборов 25 октября.

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