Болсонару обогнал Лулу да Силву в первом туре выборов президента в Бразилии
Сенатор Флавио Болсонару, сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, опередил действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулу да Силву на президентских выборах. Это следует из данных Высшего избирательного суда страны (TSE).
Болсонару набрал 47,03% голосов (56,1 млн), а да Силва – 45,16% (53,9 млн).
4 октября в Бразилии начались всеобщие выборы, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании стала борьба за президентское кресло между да Силвой и Болсонару. Участие в выборах приняли 13 кандидатов.
Теперь эти два кандидата выйдут во второй тур выборов 25 октября.