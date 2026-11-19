Путин приехал в резиденцию, где пройдет встреча с Трампом и Си
Кортеж президента России Владимир Путин приехал в резиденцию «Цилинь Шаньчжуан», где пройдут трехсторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ, российский лидер перед встречей отправился в гостиницу, чтобы отдохнуть.
18 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин уже кратко пообщались на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС. Они обменялись рукопожатиями и сидели за одним столом. 19 ноября они также совместно выступили на форуме АТЭС.
На полях саммита уже состоялись отдельные встречи Путина и Си Цзиньпина, а также Трампа и китайского лидера. 19 ноября Путин и Трамп провели двустороннюю встречу. Американский лидер заявил, что у него с Путиным отличные отношения.