9 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в своем прогнозе ожидает сохранение двузначной ключевой ставки на протяжении 2027 г. По ее словам, регулятор решительно настроен на снижение инфляции. Она уточнила, что о снижении «ВВП, экономики речь не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию».