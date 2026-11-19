ЦБ допустил повышение ключевой ставки при отсутствии замедления инфляции
Банк России допускает повышение ключевой ставки, если инфляция не начнет замедляться, однако рассчитывает на ее снижение в базовом сценарии. Об этом сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии регулятора.
«Жесткость денежно-кредитных условий <...> достаточна, чтобы инфляционные тренды шли вниз. Но важна скорость, с которой эти тренды будут идти вниз», – отметил Тремасов (цитата по ТАСС).
По его словам, сейчас денежно-кредитная политика регулятора остается умеренно жесткой. Возобновление цикла снижения ставки будет зависеть прежде всего от динамики инфляции. Для этого ЦБ должен убедиться, что инфляционные процессы снова движутся вниз, а устойчивая инфляция смещается в диапазон 4–5%, пояснил советник главы регулятора.
9 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в своем прогнозе ожидает сохранение двузначной ключевой ставки на протяжении 2027 г. По ее словам, регулятор решительно настроен на снижение инфляции. Она уточнила, что о снижении «ВВП, экономики речь не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию».
23 октября совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Решение объяснили сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями. Это стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Минфин РФ связывал повышенную ключевую ставку с политикой ЦБ по инфляции.