Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в беседе с ИС «Вести».