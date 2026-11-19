Дмитриев: Путин и Трамп настроены на мирное решение конфликта на Украине
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в беседе с ИС «Вести».
Заявление прозвучало на фоне переговоров российского и американского лидеров на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
19 ноября Трамп заявил об отличных отношениях с Путиным перед началом двусторонней встречи. Американский президент выразил надежду на продуктивные переговоры. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов и Дмитриев.
18 ноября Ушаков сообщил, что Путин и Трамп обсудят урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы.
16 ноября Ушаков заявил о договоренности продолжить трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби. Дата нового раунда пока не согласована. Предыдущие переговоры прошли 10–11 ноября, их основным итогом стала договоренность о масштабном обмене пленными.