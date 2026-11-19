14 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести трехстороннюю встречу 19 ноября на полях саммита АТЭС. В Белом доме подтвердили ее проведение. Переговоры станут первой встречей лидеров трех стран в таком формате. По словам Пескова, трехсторонние переговоры должны продлиться около часа. Подготовка совместного заявления по их итогам продолжалась 18 ноября.