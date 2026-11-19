Трамп не исключил инспекций ядерных арсеналов в США, России и Китае
Президент США Дональд Трамп допустил, что в США, России и КНР могут проводиться инспекции в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов. Он сообщил об этом Fox News.
На вопрос, планирует ли глава Белого дома предложить проводить инспекции в трех державах, Трамп ответил, что считает это нормальным.
Трамп заявил на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, что трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином станет историческим событием.
14 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести трехстороннюю встречу 19 ноября на полях саммита АТЭС. В Белом доме подтвердили ее проведение. Переговоры станут первой встречей лидеров трех стран в таком формате. По словам Пескова, трехсторонние переговоры должны продлиться около часа. Подготовка совместного заявления по их итогам продолжалась 18 ноября.