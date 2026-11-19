Краснов обсудил с руководством Казахстана цифровизацию и защиту инвесторовКак прошел двухдневный визит главы Верховного суда в Астану
Астана встретила российскую делегацию ярким ноябрьским солнцем и теплым приемом. Казахстанская столица, известная своими суровыми ветрами, на этот раз оказалась благосклонна к гостям. Программа официальных встреч и их повестка получились содержательными: за два дня председатель Верховного суда России Игорь Краснов успел обсудить с казахстанскими коллегами конституционную реформу, защиту инвесторов, цифровизацию правосудия и перспективы сотрудничества судебных систем двух стран.
Ключевым событием визита стала встреча Краснова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 18 ноября. «Мы вас знаем как известного государственного деятеля, юриста с мировым именем» – так поприветствовал Токаев своего гостя. Председатель российского ВС рассказал главе государства о перспективах взаимодействия судебных систем, особо выделив развитие цифровых компетенций судей и научно-образовательное сотрудничество.