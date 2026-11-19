Астана встретила российскую делегацию ярким ноябрьским солнцем и теплым приемом. Казахстанская столица, известная своими суровыми ветрами, на этот раз оказалась благосклонна к гостям. Программа официальных встреч и их повестка получились содержательными: за два дня председатель Верховного суда России Игорь Краснов успел обсудить с казахстанскими коллегами конституционную реформу, защиту инвесторов, цифровизацию правосудия и перспективы сотрудничества судебных систем двух стран.