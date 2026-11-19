Международная арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушные удары по 60 военным целям проиранского движения «Ансар аллах» (хуситы) в Сане, в портовом городе Ходейда на Красном море, а также в районах Амран и Саада. Об этом 18 ноября написал на странице соцсети Х представитель коалиции саудовский бригадный генерал Турки аль-Малики. Атака саудовских ВВС произошла через несколько дней после крупного военного поражения союзных Эр-Рияду сил из так называемого Совета президентского руководства (СПР; признанное международным сообществом правительство в Йемене) в районе Баб-эль-Мандебского пролива и последующих перестановок в военном руководстве саудовской армии.