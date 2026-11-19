В презентации не сказано, на какой технологии будет работать кошелек, какие у него будут лимиты и какие банки войдут в пилот. В сентябре директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что на рынке появились решения для офлайн-платежей на базе сим-карт от нескольких российских производителей и что регулятор рассчитывает сделать прототип к концу 2026 г. Летом на ПМЭФе она обещала, что по итогам исследования ЦБ до конца 2026 г. или в начале 2027 г. представит консультативный доклад с несколькими вариантами решений.