Почему Тува решилась на муниципальную реформуДвухуровневая система местного самоуправления сохраняется в основном в национальных республиках
В Туве – одном из немногих субъектов Федерации, где после принятия в 2025 г. нового федерального закона о местном самоуправлении (МСУ) сохранялась двухуровневая модель, – планируется муниципальная реформа. В начале ноября председатель комитета верховного хурала Тувы Людмила Осмоловская в ходе рабочей поездки в Бурятию обсудила переход на одноуровневую систему МСУ с местными коллегами.
«Мы будем переходить на одноуровневую систему местного самоуправления, и, конечно, для нас очень важно узнать, как же эти три муниципальных округа, которые перешли, как же они сейчас живут и где-то подводные камни все-таки есть», – заявляла, в частности, Осмоловская на рабочем совещании в народном хурале Бурятии.
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