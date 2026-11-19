«Мы будем переходить на одноуровневую систему местного самоуправления, и, конечно, для нас очень важно узнать, как же эти три муниципальных округа, которые перешли, как же они сейчас живут и где-то подводные камни все-таки есть», – заявляла, в частности, Осмоловская на рабочем совещании в народном хурале Бурятии.