CBS News: американцы запасаются генераторами на фоне технологических сбоев
Американцы начали массово скупать генераторы и товары первой необходимости на фоне серии технологических сбоев в США. Об этом сообщило CBS News со ссылкой на аналитиков инвестиционной компании Mizuho Securities.
По данным аналитика Mizuho Дэвида Беллинджера, к вечеру 15 ноября в интернет-магазине Costco были распроданы 21 из 26 дорогостоящих моделей генераторов. Покупатели также активно запасаются продуктами длительного хранения.
«Тревога потребителей после сбоя Microsoft Outlook, приостановки вылетов всех авиарейсов в США и распространения апокалиптических опасений в социальных сетях привела к росту продаж товаров для подготовки к чрезвычайным ситуациям в Costco», – отметил Беллинджер.
В последние дни в США произошла серия масштабных технических сбоев, затронувших сервисы Microsoft, банковские системы и авиационную инфраструктуру. Как отмечает CBS News, эти происшествия вызвали опасения американцев по поводу возможной масштабной кибератаки.
При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что доказательств взаимосвязи между произошедшими сбоями нет. По его словам, все инциденты с технической точки зрения не связаны друг с другом.
17 ноября в работе сервисов Apple произошел сбой. Компания объяснила это тем, что произошло неудачное обновление внутренних систем.