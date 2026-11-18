Песков рассказал о беседе Путина с экономистом Джеффри Саксом на полях АТЭС
Президент РФ Владимир Путин побеседовал с американским экономистом Джеффри Саксом в ходе торжественного приема на АТЭС в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сакс подошел, они долго стояли, разговаривали», – рассказал представитель Кремля. Подробностей беседы он не привел.
Российский лидер прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС 18 ноября в 2:00 по местному времени. В течение двух дней, пока будет длиться саммит, Путин проведет серию двусторонних встреч, а также примет участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
Песков заявил, что двусторонняя встреча президента РФ и главы Белого дома, запланированная на 19 ноября, будет краткой. Для полноформатной встречи пока нет времени, пояснил представитель Кремля «Ведомостям».
В ходе саммита Путин посетил торжественный прием для гостей. Он был организован от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Главной площадкой встречи стал Центр международных обменов. К нему российский лидер приехал на своем лимузине Aurus.