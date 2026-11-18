Объем грузоперевозок по Севморпути впервые превысил 40 млн тонн
Грузоперевозки по Северному морскому пути (СМП) превысил 40 млн т впервые в истории. Об этом объявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
«Буквально вчера впервые в истории нашей страны, в истории Северного морского пути мы пересекли планку в 40 млн т перевозки. <...> Но для нас это такое важное событие, психологически такая серьезная планка – наш предыдущий рекорд был на уровне 37 млн т», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лихачев ожидает, что по итогам года совокупный объем перевозок будет заметно превышен.
27 октября в «Росатоме» объявили, что Севморпуть может стать круглогодичным уже в начале 2027 г., когда «один из наших крупнейших грузоотправителей» начнет регулярную отправку своей продукции в Азию.
«Ведомости» отмечали, что ключевым иностранным партнером России в развитии Севморпути остается Китай. В 2025 г. госкорпорация «Росатом», которая является инфраструктурным оператором СМП, и китайские партнеры согласовали дорожную карту по увеличению грузопотока между двумя странами по арктическому маршруту до 20 млн т к 2030 г. Также заинтересованность в использовании маршрута проявляет и Индия.