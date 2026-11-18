«Буквально вчера впервые в истории нашей страны, в истории Северного морского пути мы пересекли планку в 40 млн т перевозки. <...> Но для нас это такое важное событие, психологически такая серьезная планка – наш предыдущий рекорд был на уровне 37 млн т», – сказал он (цитата по ТАСС).