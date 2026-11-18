Соцфонд запустил сервис для расчета выгоды добровольных пенсионных взносов
Социальный фонд России запустил онлайн-сервис, с помощью которого граждане смогут оценить целесообразность добровольных взносов на будущую пенсию. Об этом сообщили в ведомстве.
Инструмент в первую очередь предназначен для тех, за кого работодатель по разным причинам не перечисляет страховые взносы. В их числе самозанятые, домохозяйки, неработающие военные пенсионеры и предпенсионеры. Сервис также может быть полезен россиянам, которые хотят увеличить будущую пенсию своих близких.
С помощью инструмента пользователи смогут узнать, сколько страхового стажа и пенсионных баллов им не хватает для назначения пенсии по старости. Эти данные позволят оценить, насколько выгодно восполнить недостающие показатели за счет добровольных взносов.
6 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Новые правила могут вступить в силу с 1 апреля 2027 г. Изменения не затронут страховые пенсии, порядок учета трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Уже назначенные накопительные пенсии продолжат выплачивать на прежних условиях. Личные взносы и накопленный доход будут гарантированы в пределах 2,8 млн руб., а переведенные пенсионные накопления и средства софинансирования – в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.
2 ноября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «Ведомостям», что перевод пенсионных накоплений, сформированных в 2002–2014 гг., в ПДС позволит гражданам гибче распоряжаться этими средствами и выбирать способы их получения. По его словам, после перевода изменится правовой режим управления накоплениями: вместо системы обязательного пенсионного страхования они будут регулироваться правилами ПДС и условиями договора с негосударственным пенсионным фондом. Это расширит возможности выбора сроков и форм получения средств.