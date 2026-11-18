6 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Новые правила могут вступить в силу с 1 апреля 2027 г. Изменения не затронут страховые пенсии, порядок учета трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Уже назначенные накопительные пенсии продолжат выплачивать на прежних условиях. Личные взносы и накопленный доход будут гарантированы в пределах 2,8 млн руб., а переведенные пенсионные накопления и средства софинансирования – в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.