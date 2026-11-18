Wylsacom стал совладельцем разработчика ИИ-сервисовЕго участие в работе компании может обеспечить доступ к аудитории, интересующейся технологиями, считают эксперты
Валентин Петухов, более известный как техноблогер Wylsacom, стал владельцем 30% в ООО «Иммортал», следует из данных ЕГРЮЛа. Эта компания занимается разработкой и внедрением ИИ-сервисов в бизнес-процессы, указано на ее сайте. Еще 40% в ООО «Иммортал» принадлежит Дмитрию Меркулову, 30% – Дмитрию Агневскому, также отмечается в ЕГРЮЛе. Петухов и представитель компании «Иммортал» на момент публикации не ответили на запросы «Ведомостей».
В июле 2026 г. ООО «Иммортал» подало заявку на регистрацию товарного знака KloKlo, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Под этим брендом компания развивает ИИ-помощника, который работает через Telegram-бота и помогает автоматизировать рабочие и бытовые задачи, указано на сайте KloKlo. Монетизируется продукт по подписной модели. Кроме того, на ООО «Иммортал» оформлен домен сайта мультиагентной ИИ-платформы ИМАС для B2B-клиентов, его официальный дистрибутор – компания «Датарайз». Выручка ООО «Иммортал» за 2025 г. по РСБУ составила 1 млн руб., а чистый убыток достиг 238 000 руб., указано в «СПАРК-Интерфакс». Отдельное юрлицо есть и у компании «Датарайз», которым владеют Меркулов (55%), Агневский (35%) и Вячеслав Береснев (10%), отмечается там же. Выручка «Датарайз» в 2025 г. по РСБУ – 38,7 млн руб., чистая прибыль – 42 000 руб., следует из «СПАРК-Интерфакс».
Российский ИИ-рынок за 2025 г. вырос на 29,7%, до 316,1 млрд руб., писал ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического агентства AIANA. При этом с 2023 г., по оценке агентства, его объем удвоился.
У Wylsacom есть и другой бизнес за пределами блогерской деятельности. Он также является владельцем 33,33% в ООО «Царские аксессуары», основной вид деятельности которого – розничная торговля через интернет, указано в ЕГРЮЛе. Также по 33,33% в этой компании принадлежит Карапету Магдесяну и Кириллу Майзлеру. На указанное юрлицо оформлен товарный знак «Царское стекло», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Под этим брендом (с припиской «от Wylsacom») на маркетплейсах Wildberries и Ozon продаются защитные стекла для IPhone, отмечается на лендинге этого продукта. Чистый убыток ООО «Царские аксессуары» за 2025 г. по РСБУ составил 7000 руб., указано в «СПАРК-Интерфакс».
Подобные бизнесы сейчас уже не являются чем-то уникальным, говорит эксперт Центра ИИ «СКБ Контур» Дмитрий Иванков. Тем не менее продукты таких компаний сейчас актуальны из-за волны интереса к ИИ-технологиям в целом, рассуждает он.
Многие компании только приступают к интеграции ИИ-технологий в свой бизнес, а другим еще предстоит определить, где такие инструменты могут принести практическую пользу, отмечает директор по клиентскому продукту и маркетингу группы компаний Starlink Екатерина Семенова. Поэтому внедрение ИИ-сервисов в бизнес-процессы кажется перспективным бизнес-направлением на ближайшие годы, заключает она.
Участие Wylsacom в развитии компании «Иммортал» может обеспечить не только рекламный охват, но и качественный доступ к аудитории, интересующейся технологиями, и перенести часть доверия к его личному бренду на новый продукт, считает Семенова. Особенно это актуально для сервисов, ориентированных на массовую аудиторию, отмечает она. В B2B-сегменте известное имя может помочь начать переговоры с клиентами, но не заменит экспертизу, безопасность и результаты внедрений, предполагает Семенова.
Самого блогера доля в компании мотивирует напрямую участвовать в росте ее финансовых показателей, также добавляет Семенова. При этом возникает и обратная ответственность: если продукт не оправдает ожиданий, репутационные издержки понесет и публичный партнер, резюмирует она.