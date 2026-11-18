В июле 2026 г. ООО «Иммортал» подало заявку на регистрацию товарного знака KloKlo, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Под этим брендом компания развивает ИИ-помощника, который работает через Telegram-бота и помогает автоматизировать рабочие и бытовые задачи, указано на сайте KloKlo. Монетизируется продукт по подписной модели. Кроме того, на ООО «Иммортал» оформлен домен сайта мультиагентной ИИ-платформы ИМАС для B2B-клиентов, его официальный дистрибутор – компания «Датарайз». Выручка ООО «Иммортал» за 2025 г. по РСБУ составила 1 млн руб., а чистый убыток достиг 238 000 руб., указано в «СПАРК-Интерфакс». Отдельное юрлицо есть и у компании «Датарайз», которым владеют Меркулов (55%), Агневский (35%) и Вячеслав Береснев (10%), отмечается там же. Выручка «Датарайз» в 2025 г. по РСБУ – 38,7 млн руб., чистая прибыль – 42 000 руб., следует из «СПАРК-Интерфакс».