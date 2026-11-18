ISU: фигуристы из РФ получат приоритетное право на замену на Гран-при в Токио
Российские спортсмены пропустят этап Гран-при в Хельсинки. При этом они получат приоритетное право на замену участников, которые снимутся с соревнований в Токио. Об этом 18 ноября сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).
«Нейтральные спортсмены, которые не смогут принять участие в этапе Гран-при в Финляндии, будут иметь первоочередное право заменить любого снятого с соревнований спортсмена на Гран-при Японии, если таковой будет», – сообщил ISU.
Этап ISU NHK Trophy 2026 пройдет в Токио 27–29 ноября 2026 г. Семь российских фигуристов должны были выступить на Finlandia Trophy в Хельсинки 20–22 ноября, однако финские власти отказали им во въезде.
Федерация фигурного катания на коньках России назвала это решение политизированным и заявила о намерении добиваться допуска российских спортсменов к другим международным турнирам.
30 июня ISU допустил российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям сезона 2026/2027 в нейтральном статусе. 12 ноября Финляндия ужесточила правила въезда для граждан России, в том числе для профессиональных спортсменов. Ограничения вступили в силу 16 ноября.