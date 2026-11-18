Песков: Путин и Трамп могут обсудить участие президента РФ в G20
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут затронуть тему участия российского лидера в саммите «Большой двадцатки» (G20) во время переговоров на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подтвердил, что Путин получил приглашение на саммит G20, который пройдет в США. При этом решение о поездке российского президента пока не принято. По словам Пескова, оно зависит от большого количества факторов.
16 ноября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что решение об участии Путина в саммите G20 будет принято после завершения его визита в Китай. По словам Ушакова, Москва активно готовится к мероприятию, а характер взаимодействия с американской стороной в ходе подготовки российскую сторону устраивает.
15 ноября посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Россия приступила к формированию делегации для участия в саммите. О том, кто ее возглавит, будет объявлено позднее.
7 ноября замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что Москва будет представлена на саммите на высоком уровне. Он напомнил, что Вашингтон направил официальное приглашение Путину и выразил заинтересованность в его присутствии.
Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Майами. Путин последний раз участвовал в очной встрече лидеров «Большой двадцатки» в 2019 г. в японской Осаке.