Ушаков: у Путина и Трампа будет полноценный разговор на саммите АТЭС
У президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится полноценный разговор на саммите АТЭС, вне зависимости от формата встречи. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, его слова передает ТАСС.
Лидеры увидятся на торжественном приеме в китайском Шэньчжэне 18 ноября, информировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прием состоится от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума АТЭС. При этом основные трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си запланированы на 19 ноября.
16 ноября Ушаков говорил, что Москва и Вашингтон согласовывают время и формат отдельной встречи Путина и Трампа. Он не исключил краткого разговора лидеров «на ногах». По словам Ушакова, стороны намерены обсудить урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы.