Премьер Монголии обвинил бывшего президента страны в растрате $280 млн
Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал связал расходы в $280 млн на строительство железной дороги к погранпереходу Гашуунсухайт с решениями бывшего президента страны Халтмаагийна Баттулги. Об этом глава правительства заявил на брифинге 18 ноября, сообщает монгольское издание iSee.
По словам Учрала, в 2019 г. Баттулга, возглавлявший Совет национальной безопасности, засекретил проект строительства железной дороги и добился решения о предварительном финансировании работ по оффтейк-контракту. Премьер утверждает, что в результате на $280 млн были выполнены лишь земляные работы.
Глава правительства потребовал проверить всех должностных лиц, причастных к реализации проекта, независимо от их политической принадлежности. Он поручил провести международный аудит железнодорожного строительства и связанных с ним контрактов. Учрал также заявил, что передал правоохранительным органам 507 страниц материалов по предполагаемым нарушениям, однако расследование до сих пор не завершено.
17 ноября президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил о готовности уйти в отставку после обвинений оппозиции в получении финансовой выгоды от государственного железнодорожного проекта. Он заявил о намерении сотрудничать со следствием. Отставка должна быть одобрена парламентом.
17 ноября глава администрации правительства Монголии Баттумурийн Энхбаяр также объявил о намерении покинуть пост на фоне скандала. Свое решение он объяснил необходимостью восстановить доброе имя.