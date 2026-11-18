Глава правительства потребовал проверить всех должностных лиц, причастных к реализации проекта, независимо от их политической принадлежности. Он поручил провести международный аудит железнодорожного строительства и связанных с ним контрактов. Учрал также заявил, что передал правоохранительным органам 507 страниц материалов по предполагаемым нарушениям, однако расследование до сих пор не завершено.