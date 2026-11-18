Мишустин утвердил кураторов национальных и федеральных проектов
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей ряда действующих национальных и федеральных проектов. Об этом правительство РФ сообщило на своем сайте.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и входящих в его состав федеральных проектов. Вице-премьер Андрей Никитин будет курировать нацпроекты «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы», а также входящие в них федеральные проекты.
Министр транспорта Дмитрий Ядров назначен руководителем нацпроекта «Эффективная транспортная система». За федеральные проекты по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей и опорной сети железных дорог будет отвечать замминистра транспорта Алексей Шило. Руководство федеральными проектами «Развитие опорной сети морских портов» и «Развитие опорной сети внутренних водных путей» закреплено за замминистра транспорта Александром Пошиваем.
Замминистра транспорта Владимир Потешкин утвержден руководителем федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов», а замминистра Валентин Иванов будет отвечать за проект «Развитие пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации». Замминистра транспорта Борис Ташимов будет руководить федеральным проектом «Цифровая трансформация транспортной отрасли», а первый замминистра Константин Пашков назначен ответственным за проект «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли».
22 октября пять источников заявили «Ведомостям», что кураторство цифровой повестки в правительстве с высокой долей вероятности будет поручено Чернышенко. Трое из собеседников газеты назвали его кандидатуру основной.