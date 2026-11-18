Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назначен куратором нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и входящих в его состав федеральных проектов. Вице-премьер Андрей Никитин будет курировать нацпроекты «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы», а также входящие в них федеральные проекты.