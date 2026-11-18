Путин: число изучающих китайский язык в России превысило 100 000
Число россиян, изучающих китайский язык, ежегодно увеличивается и уже превышает 100 000 человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в совместном российско-китайском университете МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.
Глава государства отметил растущий интерес к изучению китайского языка в России и русского языка в КНР. По его словам, научно-образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в отношениях двух стран.
Путин также назвал совместный университет МГУ и Пекинского политехнического института флагманом российско-китайского взаимодействия в сфере образования. Президент подчеркнул, что за время работы вуз получил международное признание.
9 ноября Минобрнауки РФ сообщило, что русский язык и русская филология как специальности преподаются в 180 университетах Китая. Число студентов-русистов в КНР составляет 35 000 человек, а преподаванием русского языка как иностранного занимаются более 1600 китайских специалистов.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о программе визита Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС. В нее вошло посещение совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института, который в 2026 г. отмечает десятилетие.
2 февраля Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026–2027 гг. Решение направлено на расширение двусторонних образовательных связей.