Число россиян, изучающих китайский язык, ежегодно увеличивается и уже превышает 100 000 человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в совместном российско-китайском университете МГУ и Пекинского политехнического института в Шэньчжэне.