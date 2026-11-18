Никитин: кабмин взял на контроль восстановление Крымского моста после атаки
Правительство проконтролирует восстановление Крымского моста после повторной атаки ВСУ 17 ноября. Об этом вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил «РИА Новости».
«Вопрос восстановления моста находится на контроле правительства», – сказал Никитин.
В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся новой атаке украинских беспилотников. Конструкции моста повреждены. Движение по автомобильной и железнодорожной частям было временно приостановлено. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что поскольку мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ, то логистические цепочки поставок сохранены. Следственный комитет (СК) России возбудил дело о теракте.
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительственная комиссия по ликвидации последствий крупнейших с 2022 г. атак Киева на Крымский мост 16–17 ноября определила «меры для оценки ущерба и начала строительных работ для восстановления» сооружения.