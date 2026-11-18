В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся новой атаке украинских беспилотников. Конструкции моста повреждены. Движение по автомобильной и железнодорожной частям было временно приостановлено. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что поскольку мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ, то логистические цепочки поставок сохранены. Следственный комитет (СК) России возбудил дело о теракте.