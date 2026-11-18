По словам Путина, товарооборот между Россией и КНР несколько лет подряд превышает $200 млрд, и в этом году цель не только будет достигнута снова, но и покажет хорошую динамику роста. Он отметил развитие сотрудничества в научно-исследовательской и инновационной сферах, транспортной и гуманитарных обменах.