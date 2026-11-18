О чем говорили Путин и Си на саммите АТЭС: главноеПрезидент РФ обратил внимание на рост товарооборота и развитие гуманитарных связей с Китаем
Работа между Россией и Китаем идет «по восходящей» на основе Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного четверть века назад, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Путин также поздравил китайского лидера с успешным проведением пятого Пленума ЦК Компартии Китая 20-го созыва.
По словам Путина, товарооборот между Россией и КНР несколько лет подряд превышает $200 млрд, и в этом году цель не только будет достигнута снова, но и покажет хорошую динамику роста. Он отметил развитие сотрудничества в научно-исследовательской и инновационной сферах, транспортной и гуманитарных обменах.
Путин указал, что безвизовый режим, введенный по инициативе Си Цзиньпина, увеличил турпоток на 43%. Перекрестные годы способствуют взаимодействию. В Шэньчжэне расположен совместный российско-китайский университет, созданный 10 лет назад на базе МГУ и Пекинского политехнического университета, его планируется посетить. На прошлой неделе там открылись Московские сезоны.
Президент России также отметил, что российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе.
«В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов к формированию более справедливого, многополярного мироустройства. Мы очень рады быть здесь среди друзей», – заключил он.
Си заявил о намерении углублять многоплановое сотрудничество действенными шагами и, твердо выполняя возложенные на себя ответственности крупных держав, способствовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений.
«Завтра мы с вами примем участие в 33-й неформальной встрече лидеров экономик АТЭС. Мы готовы с Россией и другими членами большой семьи АТЭР сообща трудиться над открытием широких перспектив и процветания региона, рука об руку построить Азиатско-Тихоокеанское сообщество», – сказал председатель КНР.
Встреча Путина и Си на саммите АТЭС – уже пятый контакт лидеров с начала 2026 г., сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков 16 ноября. По его словам, стороны обсудят перспективы сотрудничества в энергетике, финансовой сфере, технологиях, искусственном интеллекте (ИИ) и других областях. С 2010 г. Китай остается ведущим торговым партнером России, тогда как РФ занимает пятое место среди торговых партнеров КНР.