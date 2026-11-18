Прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным», состоится в декабре, подтвердил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В свою очередь, трое собеседников «Ведомостей» – двое, близких к администрации президента, и один, близкий к одному из федеральных каналов, – говорят, что основная дата, которая рассматривается сейчас для проведения мероприятия, это 10 декабря.