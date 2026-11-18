Гостиница «Украина» в российской столице 17 ноября стала центром обсуждения Московских принципов, касающихся статуса, деятельности и международного сотрудничества национальных правозащитных институтов стран мира. Ее основополагающими элементами назвали достоинство человека, универсальность и цивилизационное многообразие, традиционные ценности, правовой характер правозащитной деятельности, недопустимость двойных стандартов, суверенное равенство и невмешательство. Холл «Украины» встречал гостей русскими народными танцами девушек модельной внешности в национальных костюмах. Вокруг столпились гости из Африки, снимая всё на камеру. Такое культурное соприкосновение с русским миром их неподдельно радовало. Всего в форуме омбудсменов, как утверждают организаторы, приняли участие представители более 70 стран: кроме африканских – мусульманских стран Ближнего Востока, буддийских Шри-Ланки и Непала, членов ЕАЭС и Сербии и др.